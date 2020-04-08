新北大都會公園爆豔紅花海 「一葉致富」綻放驚人盛景
新北大都會公園「一葉致富」的百日草花海現正進入花期，新北市高灘地工程管理處表示，儘管在防疫期間，但只要做好防疫作業及拉開社交距離，仍可放心前往二重疏洪道欣賞大面積花海，為長期抗疫增添小確幸。
百日草又有百日菊、火球花、步步高之稱，花期長、性喜高溫，由於百日草第一朵花會開在頂端，然側枝頂端開的花會比第一朵開得更高，所以又被人稱「步步高」，花語為步步高升，也具有吉祥喜慶的寓意。
新北大都會公園就如同新北市的中央公園，除了有寬闊的草皮可讓民眾自由奔跑，也有迷人的戶外賞花氛圍，而現在春季正值花海盛開的時節。
占地約1公頃的豔紅百日草，在春日溫暖的陽光及徐徐微風的撥弄下，搖曳生姿、吸睛效果十足，不僅可供運動、休憩民眾駐足欣賞，同時也吸引許多攝影愛好者前來取景。
除了百日花外，野生白花三葉草也正綻放盛景，在新北大都會公園、大漢橋下、光復壘球場、柑園橋下等河濱公園，都能看到成千上萬白花三夜草綻放盛景，如同一片無邊無際的皚皚白雪，景色十分絕美。
高管處表示，百日花海將會持續綻放，預計5月初開花可達到高峰期，民眾可以把握觀賞花海的時刻，賞花時也切記勿亂丟垃圾或採摘、踐踏花朵，共同維護環境，讓更多人能欣賞到百花齊放的美麗花海。
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