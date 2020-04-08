關渡大橋耐震補強工程破壞紅樹林？工程單位：非保留區
關渡大橋正進行耐震補強工程，不過有民眾擔心，橋下工程看似損害到紅樹林；負責該段工程的公路總局第一養護工程處中和段表示，目前工程階段尚未破壞到樹木，之後確實會破壞，不過與高灘處及林務局確認過，當地非紅樹林自然保留區，且若樹木太多不利彈塗魚生態，本來有人會清剪。
關渡大橋下，因應耐震補強工程，目前有一台機具及工程材料放置，有民眾路過發現，橋下原本應有植披，不過現在都被清除，擔心是不是損害到紅樹林。經Google街景圖查看，清空處原本不是廣義紅樹林植披。
中和段長游旻達表示，橋下該處非紅樹林自然保留區，這次耐震補強工程確實會破壞到樹木，不過目前的工程都還沒破壞到。他也說，如果紅樹林太多，土壤太乾不利彈塗魚生存，在非自然保留區會有人清剪。這次工程有請高灘處及林務局會勘。
紅樹林生態教育館人員表示，紅樹林自然保留區範圍在紅樹林站附近，關渡大橋非保留區。他表示，紅樹林廣義定義是生長位處熱帶與亞熱帶地區出海口泥濘及鬆軟濕地的植物，狹義定義是熱帶海岸最高潮線以下及平均高潮線以上的灌木或喬木，如水筆仔等。
該人員說，在紅樹林自然保留區內，如破壞動植物及自然環境，可依照文資保存法罰50到2000萬元。雖然非保留區沒有罰責，但仍呼籲民眾不要破壞。
關渡大橋1984年竣工，2006年辦理安全檢測評估，當時符合耐震標準，後來2009年更新耐震規範，當時評估無立即性危險，不過部分橋墩不符合新規範，需辦理補強，耐震補強工程去年5月動工，預計明年3月完工，總工程預算2億4518萬元。
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