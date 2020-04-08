防疫優先 首創高中跨校選修「優遊台中學」也停辦了
因應新冠肺炎疫情，台中市教育局陸續接獲開課單位、學生及家長們的意見，避免學子異地移動及群聚感染風險，決定暫停108學年度第2學期「優遊台中學：跨校選修課程」，教育局已彙整線上學習資源，讓學生在家自主學習，防疫期間學習不中斷。
台中市全國首創的「優遊台中學」跨校選修邁入第3年，從第1年僅9校、9門課，到今年已有48所學校、共開設80多門課，公、私立高中都參與，還加入大學參與開課。
教育局長楊振昇表示，108學年度第2學期「優遊台中學-跨校選修課程」由台中市6個社教館院、14所大學、48所高中職跨域跨校合作，規劃88門、102堂假日課程，創歷年新高，原因應新冠肺炎疫情延後辦理，但近日疫情升溫，決定暫停舉辦，另行評估開放時間。
避免學校大規模停課影響學生學習，教育局已彙整線上學習資源，家長、老師、學生可利用線上教學資源中心(http://elearning.st.tc.edu.tw/id_select.php)自主學習，讓學子們防疫期間學習不中斷。
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