南迴改草埔森永隧道 6月可望試辦大型重機通行

台東南迴改去年12月23日通車，禁止大型重機車通行，引起重機車友不滿抗議，不過，公路總局昨邀集專家學者及大型重機車友座談，並線上直播開放車友討論。會中提到預計6月先試辦開放通行，再評估未來開放可行性。

公路總局表示，大型重機車開放草埔森永隧道試辦計畫，時間預計從6月開始，每3個月統計彙整相關資料，試辦地點南迴改草埔森永隧道，包含前後引道從426公里至438公里，共12公里。

試辦的目的就是希望能收集相關數據指標，包括隧道環境對於大型重機車騎士的影響、隧道交通秩序呈現的影響、隧道安全呈現影響，以及隧道混合車流特性的影響等，做為未來開放參考依據。

「禁止大型重機通行本來就不合理。」重機車友小峰說，我們同樣繳汽車的稅，為什麼不能走南迴改，這樣是不是權益受損呢，專家學者都是數據推論，試辦不一定就會通行，認為應該全面開放。