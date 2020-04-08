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南迴改草埔森永隧道 6月可望試辦大型重機通行

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴改去年12月23日通車，禁止大型重機車通行，只能行走台9戊線，引起重機車友不滿抗議。本報資料照片
台東南迴改去年12月23日通車，禁止大型重機車通行，只能行走台9戊線，引起重機車友不滿抗議。本報資料照片

台東南迴改去年12月23日通車，禁止大型重機車通行，引起重機車友不滿抗議，不過，公路總局昨邀集專家學者及大型重機車友座談，並線上直播開放車友討論。會中提到預計6月先試辦開放通行，再評估未來開放可行性。

公路總局表示，大型重機車開放草埔森永隧道試辦計畫，時間預計從6月開始，每3個月統計彙整相關資料，試辦地點南迴改草埔森永隧道，包含前後引道從426公里至438公里，共12公里。

試辦的目的就是希望能收集相關數據指標，包括隧道環境對於大型重機車騎士的影響、隧道交通秩序呈現的影響、隧道安全呈現影響，以及隧道混合車流特性的影響等，做為未來開放參考依據。

「禁止大型重機通行本來就不合理。」重機車友小峰說，我們同樣繳汽車的稅，為什麼不能走南迴改，這樣是不是權益受損呢，專家學者都是數據推論，試辦不一定就會通行，認為應該全面開放。

另也有車友表示，之前公路總局有提到騎機車進隧道，因含氧量不足，易造成騎士窒息，衍生危安因子，但實際跑台64線2.3公里的觀音山隧道，根本就不會窒息，實在搞不懂蘇花改和南迴改就要禁行。

台東南迴改草埔森永隧道，公路總局預計在6月先試辦大型重機車通行，再評估未來開放可行性。本報資料照片
台東南迴改草埔森永隧道，公路總局預計在6月先試辦大型重機車通行，再評估未來開放可行性。本報資料照片

重機 直播 機車騎士

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