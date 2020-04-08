批600億紓困中央一把抓 藍議員批「別用紓困預算綁樁」

新冠疫情升溫，行政院編列600億的紓困振興特別預算，經立法院三讀通過，但台北市議員王鴻薇、陳炳甫今天舉行記者會，指600億紓困預算，由地方縣市政府執行約14億、佔整體僅2％，根本中央一把抓，質疑民進黨僅6個執政縣市，才不願把經費下放，批評「紓困應該接地氣」、「不要利用紓困預算來綁樁」。

王鴻薇拿出資料，針對600億紓困預算，分散在6大部會，包括經濟部約200億、衛福部約169億、交通部約160億、文化部約8億、教育部約5.7億、內政部約1.6億，但由地方執行的預算僅約14億，尤其交通部、教育部的紓困預算，完全中央自行執行。

王鴻薇批評，紓困必須接地氣，但第一波通過的600億紓困預算，幾乎中央一把抓，現在各行各業面臨困境，卻必須自行找中央直接申請，甚至很多申請辦法都沒出爐，中央能否真的體會企業、商圈的真正需求？

陳炳甫也說，防疫是全民面對的問題，不該通通中央負責，而是中央、地方一起合作，例如紓困商圈的預算約3億，但要名額僅130家商圈，要怎麼分？怎麼評鑑？應該全面補助，不是挑選性補助。

陳炳甫提到，不希望防疫期間牽扯政治口水，但不禁令人懷疑，民進黨執政縣市僅6個，所以不願把經費下放地方政府，防疫是全國性，不分你我、不分藍綠，盼中央更有同理心；王鴻薇更直言「不要利用紓困預算來綁樁」。

出席的台北市商業處代表提到，在防疫期間，確實收到各行各業反應，北市府也積極了解中央的紓困方案，但例如酷碰券、振興卷，目前細節尚未書廬，會積極跟中央了解。