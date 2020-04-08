防疫再升級 民眾到北市府洽公不能趴趴走

台北市長柯文哲上午在台北市流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，本周開始除了學校全日不給外人進入外，市政大樓現在為了分流，以前民眾可以趴趴走，現在分流後、和市民接觸都集中一、二、三個樓層。

對此，北市公管中心指出，4月9日起，再提升大樓管制措施，4 樓以上辦公區域將不對外開放，並於一樓針對防疫或市民相關的業務，增加臨時市民服務櫃台及窗口，受理市民洽公申請。

柯文哲說，因為疫情尚未完全控制，這兩周是危險期，特別是連假後，公有市場跟批發市場從業人員全部帶口罩，顧客則是原則勸導，看疫情發展再決定下一步，但進場量體溫，實務上有相當困難，市場相當多，市府正在收購全世界的紅外線體溫測量器。

另外，學校學生還是要保護，從本周開始，不分室內、室外、周未、周日，除了學生外，學校不給外人進入。市政大樓現在為了分流，以前可以趴趴走，分流後和公務員和市民接觸，都集中一、二、三樓。以前民眾要跟局處接觸，都到樓上各不同樓層，現在不行，公務員跟老百姓接觸集中一到三樓，四樓以上管制，透過管制，上班時間的彈性，拉開到2小時，希望更減少人與人之間的接觸。