四處無人撿到75萬！ 清潔隊員不貪直送警局今獲表揚

新北環保局萬里區清潔隊隊員方堯正，這月初在萬里漁澳路進行路面清掃，於公車站牌撿到現金75萬元，方堯正立刻送往警局，新北市長侯友宜今表揚時說，這金額不小沒有心動的人很少，甚至超過清潔隊員一年薪資，拾金不昧令他感動。

侯友宜說，清潔隊紀律、榮譽不斷提升，隊員的品操都很好且以清潔隊為榮，有人送東西隊員也不敢收，方堯正絕不是個案，清潔隊每天都會發生，拾金不昧的人比比皆是。

方堯正4月3日上午7點經過漁澳路公車站牌時，發現印有肉乾圖案的塑膠袋，當時四處無人本來想要清理，觸摸袋子後卻發現衣疊又一疊的現金，第一時間就送往金山分局萬里分駐所，經員警確認後袋內裝有75萬元的現金。

環保局指出，失主也在前天到派出所認領遺失財物，清潔隊員經常在執勤中拾獲遺留在路邊、廢棄家具或回收紙箱內的財物，經統計，這10年來共有70件，包括現金、皮夾、信用卡、金條、金戒指、珠寶、鑽石等物品。

環保局指出，許多貴重財物都是民眾畢生心血，經常要求第一線清潔隊員，要檢查資收物、廢棄傢俱是否有遺留貴重物品，一但拾獲就須依作業流程通報幹部並送交警察局。