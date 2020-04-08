北市府9日起加強防疫 4樓以上禁洽公

台北市長柯文哲今天表示，市府大樓出入管制將自明天起比照假日辦理，全體人員除需全程配戴口罩，4樓以上也將禁止民眾洽公。

柯文哲今天接受媒體聯訪時表示，因疫情還沒完全控制，特別是連假過後的兩週是危險期，所以將對市府大樓實施分流措施。

他說，除公務員上下班時間實施彈性制外，也將從明天起限制市民活動空間在1至3樓。

台北副市長黃珊珊補充說，市政府出入管制將比照假日辦理，辦公區將憑識別證通行，但會增加臨時服務窗口，並鼓勵市民線上洽公。

柯文哲說，市府人員室內用餐將遵守室內1公尺的社交距離規定，盡量維持距離，並開始示範輪流在家上班，減少人員接觸。

柯文哲也下令，公有市場從業人員全面配戴口罩、進場量體溫，並勸導買菜民眾配合跟進。

北市府還祭出其他防疫措施，包括自4月11日起，全面停止對外開放高中及國中小校園，運動及藝文場館也採實名制進場。