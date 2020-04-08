應該用自動販賣機買口罩？ 柯文哲：周六給大家看

明天將實施14天領9片新制，台北市長柯文哲上午在台北市流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，按照他的理想應該是一天一個，因為不是說假日就不呼吸了，應該要一次可以買28個口罩，才最理想，台灣自動販賣機技術很成功，「禮拜六會給大家看」。

柯文哲說，賣口罩應該要用自動販賣機，不管是身分證或健保卡，一天一個最好，按照中央說口罩生產量達到1500萬，應該要一次可以買28個口罩，才是最理想的。柯文哲還說，台灣的自動販賣機技術很成功，禮拜六會給大家看，以台灣的技術，應該做得到。

柯文哲說，學校部分他一直不敢下令要學生全面帶口罩，如果下這個命令，就要負政治責任，如果可以達到1500萬片的產量，應該自動販賣機要一次可以買28個，再下令全面帶口罩。