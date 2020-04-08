台南防疫無破口 4/9起復康巴士全面要求戴口罩

台南市復康巴士平均每月服務達4.8萬人次，為減少感染風險，台南市政府社會局今天表示，9日起民眾搭乘復康巴士時都必須先量體溫並全程配戴口罩。

依社會局統計，目前台南市身心障礙者人數有9萬8640人，民國108年台南市復康巴士總服務量達58萬387人次，平均每月服務達4萬8366人次。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情超前部署，社會局今天宣布，9日起民眾搭乘復康巴士都必須全程配戴口罩，上車前也需量測體溫，確認每一位搭乘民眾沒有發燒症狀，並配戴口罩後才能上車。

為積極防範疫情擴散，台南市復康巴士已全面加強防疫宣導，並嚴格要求復康巴士營運廠商確實執行清潔消毒工作，出車前必須進行車輛消毒，並落實工作人員自主健康管理，每日量測體溫；倘有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等，應主動通報，並安排其他司機提供服務。

台南市交通接送服務運用公益彩券盈餘委託「社團法人台南市台南都志願服務協會」辦理，今年起延長復康巴士接送時間自上午6時至晚上11時，預約可洽06-2975678(永華、溪南區)或06-6328899(溪北區)。