紓困1兆零500億給誰？柯文哲：不贊成由中央政治判斷

新冠肺炎疫情嚴峻，中央提1兆零500億紓困，但台北市議員王鴻薇認為中央給地方的紓困太少，對此，台北市長柯文哲上午在台北市流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，他不贊成是由中央政治判斷給誰，最理想是透過一套制度，很公平的給誰。

柯文哲說，紓困要分三個階段思考，就像外科醫生，嚴重車禍者進來，要止血、輸血、開刀，現在北市府主要是止血方案，減少企業現金流支出，包括減租、延租等，營業額比去年下降15%的，不用馬上交租金，可以延後一年再交，讓企業支出降到最低。

另外，輸血是指像降租金的話，公有地、市場沒有問題，但是民間租的店，不是公有地，他主張降房屋稅、地價稅，如果北市單獨降，明年稅收怎麼辦，中央1兆零500億，其中7000億是貸款，拿出來發的只有3500億，他不贊成是由中央政治判斷給誰，最理想是透過一套制度很公平的給誰，其中房地稅的補貼，北市降房地稅，應該設計一套規則 ，由中央補貼，不然明年北市明年稅收就完蛋了，因為地方主要收入是房地稅，補貼應該還是中央的3500億，是比較公平的做法。