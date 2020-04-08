國民黨型男發言人新北發口罩套 黏地貼維持排隊距離

口罩實名制3.0上路，雖成人14天可購買9片口罩，民眾使用上仍得精打細算，因此國民黨新科發言人、新北市議員陳偉杰今上午特別在服務處發送500枚口罩套，助民眾延長口罩有效使用時間，吸引許多人排隊領取，現場也黏地貼維持排隊距離，避免群聚感染風險。

陳偉杰表示，中央流行疫情指揮中心宣布，搭乘大眾交通工具都要戴口罩，違者最高可罰1.5萬，但通通都要「罩」起來的情況下，民眾口罩仍不夠用，感謝同為市議員的林口淑君阿姨贊助，提供500枚Footer口罩套，與民眾一同防疫。