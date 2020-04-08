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清明連假後北市湧看診潮 胸腔科醫師：診量至少增加5成

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒，清明連假後，有民眾出現症狀湧入醫院採檢，中央流行疫情指揮中心統計，6日一天採檢1800人次，約是平常單日的2倍；北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，估計急診看病人次應該有因此增加5成到1倍；仁愛院區則表示，連假後急診人次約已增加1成。

蘇一峰表示，連假期間看到部分景點擠滿人，他就預估連假後會有大量篩檢潮將出現，果真不少民眾連假與朋友聚餐、到花東旅遊等，回來發現有喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞等上呼吸道症狀而來看急診，他粗估最近看診量就增加5成到1倍。

北市聯醫仁愛院區院長蕭勝煌則指出，每天急診量確實有增加，若用過去每天100人次估算，目前大約增加1成左右，他會建議民眾看診前除先確認自身症狀、旅遊史，也應避免搭乘大眾運輸前往醫院。

連假 疫情

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