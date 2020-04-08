新北採檢量暴增昨單日376件 居家檢疫已4487人

清明連假過後，國內新冠肺炎疫情升溫，目前確診案例達到375例，新北衛生局長陳潤秋說，新北昨單日採檢量達高峰有376件，新北已跟17家急救責任做好準備。新北市長侯友宜則表示，連假過後疫情有新挑戰，不要再有任何問題。

新北市府今上午召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情第37次應變會議，陳潤秋指出，中央希望再擴大採檢、社區監測，醫療整備、收治，新北已做很多準備，有75負壓隔離病房，也有678病床可使用，另還有5家醫院能收治重症者。

新北民政局長柯慶忠則說，新北目前有4487名居家檢疫者，人數最多為板橋有595名，依據則是淡水558名、新店549名，經宣導掃墓人潮下降7到8成，另各區長也到商圈推廣不試吃、保持社交距離、戴口罩等活動。

侯友宜說，新北在2月跟17家急救責任醫院完成部署，3月起醫院加入篩檢行列，3月14日也進行大規模社區感染演習，中央宣布的醫療6大策略，新北早就在做了，不用等中央，該做的地方就會超前部署。

侯友宜表示，清明連假境外數量減少，但境內因觀光景點有人潮壅擠狀況，容易有交叉感染，是否成為防疫破口需戒慎恐懼，昨新北採檢數376件比以往高出許多，中央也有1835件，對疫情是個新挑戰。

侯友宜也說，清明連假宣導別趴趴走，但又無法真的限制，未來2日的連續假期，各地都有監視系統，只要人潮上升就要進行分流管控，且在星期五了解住房率預判人潮，避免交叉群聚感然，要做好萬全準備。