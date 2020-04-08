攤商未戴口罩 侯友宜：依食安法開罰

新北市府今早召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情第37次應變會，新北市長侯友宜宣布，公有傳統市場、夜市等區域，即日起攤商全面配戴口罩，違者將依食品安全衛生管理法開罰，今天就會公告正式實施。

侯友宜表示，3月26日已經正式行文要求攤商配合，即日起只要業者賣食品，就會依食品安全衛生管理法要求業者被戴口罩，若經勸導不聽就會加以處罰，小吃店最少會3萬元以上、如果是大型業者6萬元以上。

至於民眾部分，侯友宜說，會要求做好管控，希望民眾進去的時候希望能夠消毒戴上口罩，相信民眾會有自律性，也請業者呼籲民眾戴起口罩，目前對民眾沒有強制性處罰，這也必須由中央宣布。

新北衛生局指出，與食品接觸的工作人員皆應全程佩戴口罩，有商業登記者可依違反食安法第8條處6萬以上罰鍰，沒商業登記如夜市、黃昏市場、傳統市場、跳蚤市場攤商，將依食安法第14條公共飲食場所管理辦法可處3萬以上罰鍰。

侯友宜表示，新北對於公有市場以及可以掌握的管理夜市，要入出口管制量體溫手部消毒，距離標示出來，讓民眾清楚在室外有適當間距，假日的臨時、跳蚤市場，要不斷宣導，戴起口罩清潔消毒，維持社交距離。