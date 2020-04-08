9日起搭台南市復康巴士 全面配戴口罩

台南市社會局為了在防疫期間讓復康巴士持續提供身心障礙者就醫、復健等交通服務，並防範疫情擴散、減少感染風險，宣布本月9日起，民眾搭乘復康巴士時都必須先量體溫並全程配戴口罩，以確保駕駛與乘客的健康安全。因應民眾需求，今年起復康巴士接送時間延長到下午11時。

社會局指出，截至目前，台南市身心障礙者人數為9萬8640人，去年復康巴士總服務量為58萬387人次，平均每月服務達4萬8366人次。為了防範疫情擴散，已全面加強防疫宣導，並嚴格要求復康巴士營運廠商清潔消毒，出車前須進行車輛消毒，並落實工作人員自主健康管理，每天量體溫，若有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等應主動通報，並安排其他司機提供服務。

市府宣布明天起，民眾只要搭乘復康巴士都必須全程配戴口罩，上車前也要量體溫，確認每一位搭乘的民眾無發燒症狀，並且配戴口罩後才能上車。

台南市長黃偉哲表示，新冠肺炎疫情緊張，防疫必須加大力道，大家務必保持個人手部衛生，與他人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離，若無法保持距離時一定要戴口罩。

社會局表示，因應民眾需求，今年起延長復康巴士接送時間，從上午6時到下午11時，永華、溪南地區預約可洽（06）2975678，溪北地區可洽（06）6328899。