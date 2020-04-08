營建業疫期物料勞工短缺 中市府：建照雜照自動展延2年
營建業受新冠肺炎疫情衝擊，全國營建物料供應短缺，台中市都發局指出，包括砂、石、水泥製品、磁磚等需求無法正常供應，價格也受到影響，營建技術性勞工也短缺。
台中市政府都發局即日起公告建照及雜照期限自動展延2年，讓業者有更充分的時間完成工程。
都發局長黃文彬表示，市府依據建築法第53條，以及台中市建築管理自治條例第26條規定，公告延長建築期限，避免因疫情造成興建工程延宕，無法在法定建築期限內竣工，衍生建照失效等後續問題。
都發局指出，今年1月23日起至12月31日止，領有台中市建造執照或雜項執照，或建造執照至今年1月22日仍為有效者，得申請展期1年，並以1次為限。另准其自動延長建築期限2年，無須另行申請。
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