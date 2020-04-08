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買菜注意！侯友宜宣布：新北傳統公有市場全面戴口罩
新北市府今早召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情第37次應變會，新北經發局長何怡明說，今起公告所有傳統市場、批發市場，高灘處二手市場強制要求攤商全面佩戴口罩。新北市長侯友宜指出，出入口還要進行管制，量體溫、手部消毒、標示距離。
侯友宜說，經發局在3月26日發文給各公有市場，要求攤商配合戴口罩、消毒，進出口要有告示牌，並且提供酒精讓顧客可以自我保護，他昨晚到黃昏市場、夜市，發現攤商都配合戴上口罩，民眾自我防護意識很強。
侯友宜表示，新北對於公有市場以及可以掌握的管理夜市，要入出口管制量體溫手部消毒，距離標示出來，讓民眾清楚在室外有適當間距，假日的臨時、跳蚤市場，要不斷宣導，戴起口罩清潔消毒，維持社交距離。
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