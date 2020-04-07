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新北市府挺新創 5月將選出22項新創產品 推上募資平台

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
新北市長侯友宜（右）去年出席「新北創力坊五周年嘉年華- InnoHi 5」五周年活動時，就公開表示2020年將推動「青年創業群眾募資輔導計畫」。新北市政府／提供
新北市長侯友宜（右）去年出席「新北創力坊五周年嘉年華- InnoHi 5」五周年活動時，就公開表示2020年將推動「青年創業群眾募資輔導計畫」。新北市政府／提供

新北市長侯友宜去年出席「新北創力坊五周年嘉年華- InnoHi 5」五周年活動時，就公開表示2020年將推動「青年創業群眾募資輔導計畫」。新北市政府指出，今年5月將選出22項新創產品，推上募資平台，透過群眾力量，目標達到3,000萬元募資金額。

侯友宜表示，新創的發展與產業競爭力息息相關，繼「新北創力坊」成立五周年後，新北市在2020年創新與創業發展上有了全新的規劃策略，強調將以更務實、更落地的產業扶植政策讓創業者在新北圓夢。

新北市經濟發展局說明，2020年創新創業策略分為便民登記及外國人服務、主題式連鎖創業空間、串聯募資平台精準行銷、整合製造與銷售通路四大架構。其中新增二大措施，包括創立「新北市創業顧問服務團」及「青年創業群眾募資輔導計畫」，讓新北市的新創公司發展茁壯。

新北市經發局專委鄭圭雯指出，在「新北市創業顧問服務團」上，一改過往市府主動發想政策，轉由業者提供想法，邀請成功的創業家和知名企業代表，共同與市府討論新創發展相關政策。

此外，新北市政府認為，新創能成功，在於背後有堅實穩固的製造業支持，而製造業一直是新北市的產業大宗，盼透過大企業帶領小企業，使新北市的製造業在新創扶植上發揮關鍵力道，讓新創不只是創業，也刺激成熟企業的再生與改造。目前經發局已與台灣知名國際企業及學校洽談智慧城市創業生態系合作，整合製造與銷售通路。

鄭圭雯指出，今年推動「青年創業群眾募資輔導計畫」，將協助新創及中小企業串聯國內外募資平台，以主題式徵選方式，搭配行銷策略、顧問諮詢及文案撰寫等輔導，幫助新創公司快速測試市場接受度，並且迅速獲得發展資金，提高新創公司在新北成功發展的機會。

隨著今年新北市環狀線第一階段通車、捷運沿線立體化空間釋出，除了既有在三重的「新北創力坊」及「新北社企電商基地」外，未來也將陸續推出三個創業空間，預計在2023年釋出土城「餐飲創新、共享廚房」、新店「數位內容 （AR/VR/MR）」，以及中和「創客實作中心」等三大空間，更具主題性，也更聚焦區域產業特性，讓新北市的創業生態系更加完善。

群眾募資

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