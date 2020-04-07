確保落實防疫及社交距離 侯友宜突襲永和樂華夜市

因應新冠肺炎疫情，新北市各市場及夜市落實各項防疫作業，新北市長侯友宜今晚也突擊視察中和區和平街黃昏市場，以及永和區樂華夜市，確認攤商落實戴口罩、加強清潔等，並宣導民眾保持安全社交距離。

「吃飽了沒？」侯友宜一路視察攤商及民眾量體溫及戴口罩情形，也不忘與民眾打招乎，並詢問攤商販售、業績情況，在防疫期間也持續關心商家經濟的發展。

侯指出，市場及夜市皆為民眾常去的場所，自疫情爆發後，市府就持續派人宣導相關防疫措施，今天突襲視察和平街黃昏夜市及樂華夜市，發現業者相當配市府政策，甚至自動自發將室內室外社交焦距區隔開來。

侯友宜表示，樂華夜市幾乎所有店家均把排隊人龍的距離拉開至1公尺，甚至有店家在地上標上足跡，讓民眾可以循著足跡排隊。

室內業者也採梅花座方式拉開1.5公尺社交距離，避免用餐顧客飛沫感染，此外，業者也都戴起口罩並按照市府政策落實防疫措施，侯說，也希望前來消費的民眾，能夠配合業者戴上口罩，並按照適當間距來排隊。

永和樂華夜市自治會長許承煬表示，樂華夜市已在昨日再次進行全場消毒，並配發酒精給商家使用，另外，也製作告示牌及舉牌，向民眾宣導安全社交距離，並訂製地貼來控管排隊動線及距離。

廠商部分除了要求梅花座外，也提供電子支付並鼓勵民眾外帶等多項措施，共同為防疫盡心力。

和平街黃昏市場委外廠商天下美食生活館公司，則協助攤商製作特色行銷文宣，部分攤商與附近社區居民成立社交平台，利用網路線上訂購後，再由攤商外送至指定地點讓民眾取貨，減少群聚接觸。

新北市市場處表示，除了持續宣導相關防疫措施外，今年3月更向經濟部爭取配售口罩給市場及夜市廠商，並強化市場、夜市及列管攤販的宣導及稽查。