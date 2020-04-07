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確保落實防疫及社交距離 侯友宜突襲永和樂華夜市

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市長侯友宜視察市場及夜市防疫作業，也關心外送業者情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜視察市場及夜市防疫作業，也關心外送業者情況。記者胡瑞玲／攝影

因應新冠肺炎疫情，新北市各市場及夜市落實各項防疫作業，新北市長侯友宜今晚也突擊視察中和區和平街黃昏市場，以及永和區樂華夜市，確認攤商落實戴口罩、加強清潔等，並宣導民眾保持安全社交距離

「吃飽了沒？」侯友宜一路視察攤商及民眾量體溫及戴口罩情形，也不忘與民眾打招乎，並詢問攤商販售、業績情況，在防疫期間也持續關心商家經濟的發展。

侯指出，市場及夜市皆為民眾常去的場所，自疫情爆發後，市府就持續派人宣導相關防疫措施，今天突襲視察和平街黃昏夜市及樂華夜市，發現業者相當配市府政策，甚至自動自發將室內室外社交焦距區隔開來。

侯友宜表示，樂華夜市幾乎所有店家均把排隊人龍的距離拉開至1公尺，甚至有店家在地上標上足跡，讓民眾可以循著足跡排隊。

室內業者也採梅花座方式拉開1.5公尺社交距離，避免用餐顧客飛沫感染，此外，業者也都戴起口罩並按照市府政策落實防疫措施，侯說，也希望前來消費的民眾，能夠配合業者戴上口罩，並按照適當間距來排隊。

永和樂華夜市自治會長許承煬表示，樂華夜市已在昨日再次進行全場消毒，並配發酒精給商家使用，另外，也製作告示牌及舉牌，向民眾宣導安全社交距離，並訂製地貼來控管排隊動線及距離。

廠商部分除了要求梅花座外，也提供電子支付並鼓勵民眾外帶等多項措施，共同為防疫盡心力。

和平街黃昏市場委外廠商天下美食生活館公司，則協助攤商製作特色行銷文宣，部分攤商與附近社區居民成立社交平台，利用網路線上訂購後，再由攤商外送至指定地點讓民眾取貨，減少群聚接觸。

新北市市場處表示，除了持續宣導相關防疫措施外，今年3月更向經濟部爭取配售口罩給市場及夜市廠商，並強化市場、夜市及列管攤販的宣導及稽查。

夜市方面，除了鼓勵業者拉長桌椅間距及排隊距離，還有發放號碼牌代替排隊、標價取代叫賣，以及提供外帶優惠或使用外送平台及電子支付等措施，維護民眾健康安全。

新北市長侯友宜今晚間前往和平街黃昏市場視察防疫作業及戴口罩情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今晚間前往和平街黃昏市場視察防疫作業及戴口罩情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜晚間前往永和樂華夜市，突襲業者是否落實防疫措施。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜晚間前往永和樂華夜市，突襲業者是否落實防疫措施。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜視察市場及夜市防疫作業，也關心外送業者情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜視察市場及夜市防疫作業，也關心外送業者情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜晚間前往永和樂華夜市，突襲業者是否落實防疫措施。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜晚間前往永和樂華夜市，突襲業者是否落實防疫措施。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今晚間前往和平街黃昏市場視察防疫作業及戴口罩情況。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今晚間前往和平街黃昏市場視察防疫作業及戴口罩情況。記者胡瑞玲／攝影

夜市 社交距離

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