新北：防疫旅館充足 隨時可接受申請

新北觀旅局長張其強今天表示，新北並無報載所稱雙北防疫旅館不足的問題，不僅目前仍有51間房隨時可接受申請，若申請爆量，防疫旅館可擴充到820間房，足供檢疫需求。

張其強指出，新北市目前有6家防疫旅館，共有307間房、截至上午的統計，目前共入住219間，由於有37間因居家檢疫期滿，檢疫者退房後約需2到3天進行房間全面清潔消毒。

他表示，這37間房需等到完成備品補充及經檢查確認後，始能再接新的居家檢疫者入住，因此，目前就有51間可隨時接受申請入住，房間量足供檢疫所需，如果有爆量檢疫需求，防疫旅館最多可擴充至820間。此外，提供檢疫者家屬居住的「安心住方案」，目前已有超過70家旅館加入，共可提供約1720間房。

張其強表示，新北市目前所有防疫旅館均為獨棟且距責任醫院車程都在12分鐘內，全館供防疫專用，嚴禁業者私接其他一般旅客，市府會以充分供應為原則，保持一定的預留數量，適時調整。若經查獲業者私接一般旅客，市府除立即停止派客外，也會馬上取消交通部觀光局每天每房新台幣1000元的補助。