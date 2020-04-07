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失業者看這！北市千人防疫就業還有名額

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市勞動局表示，今日下午安排面試，現場依打字速度、電腦運用能力等，擇優錄取6人。圖／台北市勞動局提供
台北市勞動局表示，今日下午安排面試，現場依打字速度、電腦運用能力等，擇優錄取6人。圖／台北市勞動局提供

北市千人防疫就業」開辦第二天，截至今日傍晚五時，共有372人申辦，加上昨日申辦人數共計974人，尚有職缺。台北市就業服務處表示，設籍北市4個月，目前未有投保事實的失業民眾，仍可持國民身分證，至各就業服務站申請。

台北市就業服務處長游淑眞表示，各局處提報職缺共有1001個，目前申辦人數僅974人，這兩天已有用人單位安排面試，面試通過者，後續將由用人單位安排教育訓練1至2小時，讓勞工了解工作環境與工作內容，即可正式上工。

若以台北市勞動局為例，勞動局表示，因應疫情影響，企業減班休息、資遣通報等申報案件大增，勞動局開出10名人力需求，協助資料建檔、收文登錄等業務。

勞動局表示，今日下午已安排第一波面試，共有12人參與，現場依打字速度、電腦運用能力等，擇優錄取6人，錄取名單將送交就業服務處，預計4月9日上班，另將擇期進行第二次面試。

游淑眞說，目前衛生局、台北捷運公司等都還有職缺，其他局處也陸續開出員額，近期將釋出，呼籲民眾把握機會，只要設籍北市4個月，目前未有投保事實者，仍可持國民身分證，至各就業服務站臨櫃申請。

「北市千人防疫就業」薪資給付以勞動部公告基本工資每小時158元給付，每月以不超過176小時為原則，每人每月最多可領到2萬7808元，進用期間最長6個月。

「北市千人防疫就業」開辦第二天，截至今日傍晚五點，共有372人申辦，加上昨日人數共計974人，尚有職缺。記者趙宥寧／攝影
「北市千人防疫就業」開辦第二天，截至今日傍晚五點，共有372人申辦，加上昨日人數共計974人，尚有職缺。記者趙宥寧／攝影
台北市勞動局表示，今日下午安排第一波面試，共有12人參與。圖／台北市勞動局提供
台北市勞動局表示，今日下午安排第一波面試，共有12人參與。圖／台北市勞動局提供

北市 面試

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