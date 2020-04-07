中油爆管汙染蘆洲鴨母港溝 氣味難聞惹民怨

日前在新北市五股區中興路發生中油的油管爆破公安意外，不但引發火災，大量柴油也流到蘆洲區的鴨母港溝，難聞氣味讓民眾抱怨連連。新北市議員李坤城召集相關單位會勘，除了要求中油儘速清除汙染外，希望中油能做好安全控管，別讓公安事件一再發生。

蘆洲區永安里長李建興說，柴油汙染河面的情況已好幾天了，希望中油加把勁趕快處理好，不然要面對疫情還要面對居民的抱怨，壓力實在很大。

新北市議員李坤城表示，這是一起很嚴重的公安意外，我們也要求中油要檢查管線，為什麼會這麼容易發生破裂，尤其離鴨母港溝很近，很容易造成何春汙染。

新北市環保局科長曾士豪指出，之前已要求中油須在4月8日完成清理復原，若未完成將依水汙法開罰3至300萬元。

另外，針對河道閘門設施的汙染，以及附著在雜草的油漬，李坤城希望水利局和環保局能善盡監督之責，督促中油做好清理復原工作，把對環境的傷害程度降到最低。