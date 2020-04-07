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九庄大道公神豬祭典 黃征司1058台斤奪第一

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水、三芝九庄大道公輪祀在淡水義山集應廟舉辦神豬祭典，飼主黃征司以1058台斤拿下特等第一名。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水、三芝九庄大道公輪祀在淡水義山集應廟舉辦神豬祭典，飼主黃征司以1058台斤拿下特等第一名。 圖／紅樹林有線電視提供

今(7)日是農曆三月十五，也是傳統宗教保生大帝聖誕，淡水、三芝九庄大道公輪祀在淡水義山集應廟舉辦神豬祭典，因疫情影響，人潮比去年少一半，主辦單位也做好萬全的防疫工作，民眾若是要參拜得戴口罩，量體溫。這一次神豬比賽，飼主黃征司以1058台斤拿下特等第一名。

特等神豬飼主黃征司說，去年因為太太生了一場怪病，家中四個兒子就提議大道公祭典來養神豬祭祀，接著就向神尊擲筊決定參與神豬飼養，日後因緣巧合，飼主的朋友介紹一位醫生將太太的病治好，因此飼主認為大道公相當靈驗，也獻上神豬期盼可以讓大家渡過這次的疫情。

現場桌上各式精美的祭品放滿長桌，另外九庄輪祀大道公主委蔡錦賢也到場為特等、頭等、二等飼主頒發金牌。

九庄輪祀保生大帝主委蔡錦賢表示，雖然今年受到疫情影響，人潮銳減，而大道公神尊，也在集應廟當中，民眾若是要參拜，也得戴口罩，量體溫才能夠進入，而且一次只能夠二十人，就是希望宗教活動也要做好防疫工作，讓這個傳統民俗文化，一直延續下去。

淡水

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