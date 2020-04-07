網紅快來！汐止紫色隧道 紫藤花大盛開

春天到了，汐止中正社區綠色廊道棚架上開滿了紫藤，綿延150公尺，一串串紫色花朵，宛如浪漫的紫色隧道真的好美，里長李朝發說，還在陸續盛開，這一個月都這麼美，欣賞紫藤花，不用再搭遊覽車，歡迎大家就近到新北市汐止禮門里來賞花。

一串串紫色花朵掛在藤架上，真的好美，中正社區綠色廊道進去，沿途有不同的植物生態，這幾年也持續種花綠美化，從禮門里綠色廊道入口意象進去，原本上頭爬滿了百香果、錦屏滕，不過，現在更熱鬧了，幾年前種下的紫藤花，不但己經成功的爬上鐵架上，現在還垂下來，看過去就好像紫色隧道。

禮門里長李朝發說，因為，幾年前發現好多人都專程坐遊覽車去武陵農場看紫藤花，所以，就買來乾脆自己種，大概六年前選在棚架上，種下了紫藤花，這幾年收成不錯，今年則是從上個月底就陸續開出紫色花朵，這一開綿延150公尺，居民也經常來散步，都說好美，也有很多人會來拍照。

一年四季綠色廊道都有不同的花可以欣賞，現在是紫藤花開的季節，禮門里長李朝發也邀請大家來賞花。