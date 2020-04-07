做一半！電箱閒置十年 汐止民代催電纜下地

新北市汐止區仁愛路一帶，推動電纜地下化已經好幾年，好不容易配電箱做好了，卻一放十年都沒有動靜，現在電箱生鏽損壞，電纜還是沒有下地，也讓里長很困擾，而在上次利用新北市長侯友宜下鄉與里長對談反應後，台電已經更新電箱，地方還是催促能夠儘快完成做了一半的電纜地下化。

秀山里長廖烱華說，在汐止區秀峰國小前的一整排變電箱，因為放了好幾年，早就出現生鏽損壞的情況，但重點是這些電箱形同虛設，因為，早在兩任立委前電箱就已經裝好，裝好結果都沒有動，地下化管子是有埋，但是為什麼沒有地下化，而在上次跟市長反應，目前台電已經將生鏽的電箱先進行汰換，但是希望不能換了之後放著生鏽又來換，這樣子也是浪費資源，希望相關單位趕快幫忙完成地下化。

市議員白珮茹指出，因為秀山、秀峰這兩個里電纜地下化做一半，電纜還沒下地，但是電箱早就已經裝好十幾年，那在這次市長下鄉的時候，里長有反應非常擔憂為什麼拖這麼久，那我們也有到現場去看，市府養工處也已經有跟台電詢問相關細節，初步就是四月中會完成整個規劃設計的部分。

白珮茹表示，那也很感謝就電箱生鏽損壞的部分已經先行來汰換，那後續會針對當初沒有完成的電纜地下化，能夠持續來推動，讓市容及社區朝更安全的方向來前進，因為，秀峰秀山也是國際安全認證的社區，那也希望各項設施都能符合市民的期待。