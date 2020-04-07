大安濱海樂園豪華露營區 6月登場親子露營玩水設備升級

台中市府觀旅局管理的大安濱海樂園，本月6日正式與OT營運廠商辦理點交後，旅客服務中心軟硬體設備全面提升，同步打造全台首座合法濱海豪華露營區，6月開始營運。因新冠肺炎疫情，大安濱海樂園趁此時加強硬體整備，暫時休園停止遊客服務，進行園區整體改善，提供遊客安全及友善休憩環境。

中市觀旅局長林筱淇表示，大安濱海樂園未來以結合豪華露營及濱海自然濕地的豐富生態，讓來此遊客像是置身國外的蔚藍海岸ㄧ般，享受身心靈都舒暢的浪漫體驗。為提升整體的旅遊新體驗，OT營運廠商投入近2500萬元進行內部設備升級，台中市風景區管理所也趁防疫期間遊客較少，同步進行環境整備，因而暫時停止開放大安旅服中心及周邊設施。