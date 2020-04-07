北市就服處辦徵才 長照人力缺最多

新冠肺炎衝擊各行各業，台北市失業人數較去年攀升45.74%，北市就業服務處近日邀集10間廠商，共釋出272個工作機會，民眾可在指定時間親至各就業服務站參加現場徵才。

在272個工作機會中，長照職缺就占了一大半。台北市就業服務處處長游淑眞表示，長照職缺過去沒有現在多，主因是這類工作辛苦，平常就不太好找人，這段時間受疫情影響，失業者眾多，就服處特別開發相關職缺，希望能替長照產業盡一份力。

疫情影響，觀光、餐飲業尤其慘烈，不過也有餐飲業開出相關職缺。游淑眞表示，「廠商能開職缺，就表示他需要人」，受疫情衝擊，不少餐飲業外送單不減反增，也有廠商推出異業合作，開創一條新活路。

就服處表示，就長照職缺來說，台北市至善老人安養護中心居家服務員起薪達到32000元、樂福居家長照機構、天下為公居家式服務類長期照顧服務機構、失智老人社會福利基金會等照顧服務員等時薪也都有200元以上

另外，王品餐飲公司、悟饕池上飯包連鎖總部也提供計時人員、儲備店長、門市正職等56個職缺，薪資條件皆優於「勞動基準法」。

至於現場徵才時間，就服處說明，各廠商人資將於指定日期前往各就服站辦理，活動時間均於下午2至4時，求職民眾可於現場報名、面試，由企業人資決定是否錄用。（相關職缺細節可參考：https://ppt.cc/frXIYx）