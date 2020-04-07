維持社交距離 北市公有市場9日起全面強制戴口罩

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府今天宣布，北市公有市場自9日起，進出民眾全面戴口罩、酒精消毒後才可以進出；另外北市四大公司，包括北農、花卉、畜產、魚產公司也要求全面戴口罩。

此外，校園部分，北市府副市長黃珊珊表示，原本校園在假日都可以開放民眾使用，不過即日起，國中小、高中職所有校園全都暫停對外開放；換句話說，也就是民眾在假日不能再去校園運動、散步。

黃珊珊表示，市政大樓相關門禁也會再做更近一步的嚴格限制，未來一、二樓將統一作為民眾洽公場所，若想要來北市府洽公的民眾，都可以先和公務同仁「預約」，同仁再下樓到一、二樓的會議室做洽公服務，以避免很多民眾直接前往各局處辦公室。

黃珊珊強調，防疫期間，要請大家、公務同仁稍微忍受一下這一兩個禮拜比較嚴格的控管。

至於何時開始，限定只能在市政大樓一、二樓洽公？黃珊珊表示，因為還涉及門禁管理的設計，目前正在研議中。

實際上，根據北市府調查，發現在清明連假期間，曾前往「國家簡訊」示警11景點的公務同仁總計有320幾位，其中光是在市政大樓工作的公務同仁就有68人，府外則有200多人。

黃珊珊表示，目前同仁都有列管，並要求自主健康管理，若有不舒服的情況不僅要上報，也可以居家辦公，若要請假會從寬認定；若來上班則必須要全程戴口罩、勤洗手，保持社交距離，必要會議也可以請人代理。

至於新北市長侯友宜表示，連假只要達超過兩天以上，觀旅局及轄內有觀光景點的區長就要提前規劃並辦理觀光人潮的分流管控。

黃珊珊認為，台北市連假人潮不多，大多都跑去中南部，尤其是北市景點現在人最多的應該是陽明山花季等，其他景點其實人都沒有中南部這麼多，尤其北市以前大多都是國際觀光客，但現在國際觀光客不來了，其實景點的人潮相當荒涼，所以會視景點狀況組再作管裡。