中和宗教團體齊抗疫情 捐贈公所20萬強化防疫能力

為推動各項防疫作業，新北市各宗教團體齊心奉獻心力，中和廣濟宮、福和宮今由董事長游炎川代表，捐款20萬「防疫基金」給中和區公所充實防疫能力，中和區長賴俊達代表受贈並頒發感謝狀，多位里長也參與捐贈儀式，顯示地方宗教團體與政府共同強化防疫作業、安定民心。

賴俊達表示，廣濟宮、福和宮是當地歷史悠久廟宇，供奉開漳聖王及神農大帝，長年熱心公益慈善及社會教化，在防疫期間也支持防疫措施，暫緩或取消大型群聚活動，並加強宣導信徒戴口罩等防疫作業。

在市府積極落實各項防疫作業，嚴防疫情擴散時，廣濟、福和宮更發揮大愛精神，捐贈20外善款讓公所有更充裕的資源做運用。