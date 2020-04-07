偏鄉長者就診不便 企業捐醫事人員巡迴診療車

佳紡國際貿易負責人張寺榮今代表創立10周年公司捐贈1輛「醫事人員巡迴診療車」給新北市貢寮衛生所，鑒於偏鄉高齡長者人口多、醫療資源不足，響應新北市遠距照護政策，車輛含攜帶式智能科技醫療設備造價178萬元。

衛生局副局長高淑真指出，因目前疫情嚴峻，捐贈醫事人員巡迴診療車暨設備，讓貢寮衛生所可提供長者更完善的醫療照護，減少慢性病長者因需到醫院就醫可能感染的風險。

透過攜帶式智能科技醫療設備，導入雲端大數據及智能科技設備，同時鏈結大型醫院為後端支援，即時連線會診。此次民間捐贈的醫事人員巡迴診療車及附屬設備，不僅方便醫事人員深入社區進行居家照護，必要時衛生所醫生可透過遠距醫療視訊，進行即時診療。

高淑真表示，新北市城鄉差距大，偏鄉地區不是長者就是小孩、醫療資源不足。以貢寮為例，65歲以上人口高達22％，衛生所是守護民眾健康的第一線，但遇上急診或有其他專科醫師的需求，就得忍受舟勞頓到大醫院延宕醫療時機。

衛生局在去年10月擇定貢寮及烏來衛生所同步成立遠距醫療示範據點，填補相關專科醫師的需求，守護偏鄉民眾、提升醫療品質。今年起將以每年2家的進度，陸續在雙溪、平溪、石碇及坪林衛生所開辦遠距醫療服務。

張寺榮說，從小父母就教誨要對社會心存感恩，他在白手起家的創業過程中，受到無數幫助，又看到許多偏鄉長者因無法出門就醫或有用藥等問題，因此結合「台北市圓環扶輪社」捐贈「醫事人員巡迴診療車」包含移動式超音波、心電圖、血糖機、血氧濃度機等，期待能激起社會的共鳴。