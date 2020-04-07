北市防疫補償金申請破4000人 近9成民眾線上辦

台北市社會局日前開放防疫補償金申請，目前總申請案件數已達4233件，申請案件數最高之前三區分別為萬華、大安、中山區，其中採線上申請案件共3798件，佔總申請者89.7%。不過中央系統尚未介接完成，目前尚未發出防疫補償金。

新冠肺炎疫情持續延燒，截至6日為止，北市居家隔離總計387人，居家檢疫者則有5724人，台北市也在3月23日開辦防疫補償金。社會局長劉志光表示，為防堵疫情擴散，建議民眾多利用線上申請，目前也有高達9成民眾透過線上申請補償金，簡易又方便。

社會局表示，截至6日17:00止，台北市防疫補償金總申請案件數已達4233件，申請案件數最高之前三區分別為萬華、大安、中山區。其中採線上申請案件共3798件，線上申請率為89.7%。(申請網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/ )

社會局表示，居家隔離、檢疫民眾需主動申辦，符合申請資格者，最快可於文件繳齊後30日內領取補償金，但因案件數多，中央系統4月8日才會介接完成，社會局坦言，現階段需較長作業時間，最慢會在60日內直接匯入申請人所提供的金融帳戶，若有特殊情形，才郵寄支票或另行通知領取現金。

社會局表示，民眾若仍有疑義，可向隔離、檢疫所在地區公所社會課詢問，或撥打台北市市民熱線1999或洽詢社會局社會救助科。