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管控遊客超前部署 黃偉哲：才不會成「燒錢部署」
新冠肺炎疫情肆虐，台南市預計在人潮眾多的老街、風景區、寺廟景點等以智慧偵測控管人數，台南市長黃偉哲今天表示，清明連假台南市各大景點實施入園實名制，現在超前部署以後才不會「燒錢部署」，希望讓遊客能在安全的環境下觀光。
為了確保遊客安全，台南市觀旅局在清明連假針對各大景點實施入園管理實名制，並在空間有限的旅服中心櫃檯畫設1.5公尺停止線，提醒遊客諮詢時保持安全社交距離，若諮詢時間超過15分鐘，會登記姓名，並且要戴口罩、雙手消毒才能進入。若遊客未戴口罩，則須在室外詢問。
黃偉哲今天表示，現在超前部署以後才不會「燒錢部署」，新的防疫措施主要希望旅客能在安全的環境下觀光。
觀旅局長郭貞慧表示，相關進出管制措施雖然造成遊客不便，但可減低旅客染疫風險，遊客大多樂意配合，保護自己也保護他人，讓旅行台南更加安心。
郭貞慧說，未來更將評估以智慧偵測系統進行景區遊客流量控管及警示，預計研擬幾處人潮眾多的老街、風景區或寺廟景點優先示範，將更有效控管遊客人潮及密度，並於超過防疫警戒密度時，適時提出警訊，藉此控制人潮密度，同時也提醒遊客注意防疫社交距離，以達到調配遊客人流及警示的防疫目的。
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