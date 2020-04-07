西門紅樓紓困減租比率低 北市府：討論其他方案

新冠肺炎疫情嚴峻，影響產業。台北市議員發現，北市府日前推紓困措施，但西門紅樓等處僅減收租金20%，難協助進駐店家。文化局今天說，會與文基會、廠商討論其他紓困方案。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，影響產業營收。台北市政府3月25日公布第2波擴大紓困措施，共6項包括延稅、減租、減價、優息、補貼、降稅。

國民黨台北市議員王鴻薇發現，北市府日前推出第2波擴大紓困措施，提出市有房地使用減免方案，像文化局轄管的新文化運動館等處，3月至5月減收租金及權利金50%。

她指出，但台北市文化基金會所屬西門紅樓、松菸風格店，僅減租20%，難協助進駐店家，且受疫情影響，商圈逛街人潮大量減少，店家業績近期下滑；北市府推紓困措施，有些地點減租50%，但西門紅樓、松菸風格店僅減租20%，根本一市兩制，文化局與文基會應改善並協助業者。

對此，文化局主任秘書劉得堅接受電話訪問時說，西門紅樓、松菸風格店家非適用市有房地使用減免方案，因業者收入來源為場租，評估後以減租方式協助業者，減租20%是目前做法，後續會與文基會、廠商討論其他紓困方案，也期望廠商、店家在防疫期間共體時艱。