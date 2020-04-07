第一波！台南「安心上工」釋出50個防疫職缺 8日報名

台南市政府因應國內相關產業受武漢肺炎疫情影響，勞工減班休息或失業情形，市府各級人力防疫工作需求增加，台南市推動「防疫安心上工計畫」，市長黃偉哲表示，將減班休息或失業的閒置人力資源加以運用投入市府防疫工作，讓沒工作的人變成有工作的人，減緩停工衝擊。

台南市長黃偉哲今天在防疫會議中表示，首波先釋出50個職缺，其中為照顧身心障礙者就業，有3個以上職缺為限定身心障礙者報名，以盡速協助勞工朋友就業。南市防疫安心上工計畫適用對象為設籍本市市民，自4月8日起開始受理報名至 4月10日截止（以郵戳為憑），相關職缺資訊可洽勞工局職訓就服中心06-6330820。

黃偉哲市長表示，台南市政府總共釋出200個短期工作機會，這些職缺採適才適用，市民能結合原有專長與市府一起協助市民渡過疫情難關，像是原本從事電話客服人員，可在疫情關懷宣導的業務上發揮長項。

黃偉哲說，為盡快協助市民有工作，先行釋出經發局市場處、衛生局、觀旅局、民政局等4個局處的50個職缺，包含環境清潔消毒、體溫量測、防疫宣導、防疫物資整備及相關文書等工作受理報名，一個月工作176小時、時薪158元計算，每月預計所得達2萬7千元，黃偉哲呼籲有意投入市府防疫工作的市民朋友要把握報名期限。

勞工局表示，市府防疫安心上工計畫50個工作職缺，報名表與詳細工作職缺簡章預計4月8日公告並開始受理報名，將統一採取紙本報名方式，以郵戳為憑（郵戳日期以109年4月10日為限）。報名者需填具報名表、自傳以及檢附相關證明文件影本，以限時掛號郵寄至台南市政府勞工局職訓就服中心（台南市新營區民治路36號世紀大樓10樓），並於信封上書寫報名者姓名地址並註明應徵「防疫安心上工計畫」及報名「組別序號」，報名僅能「報名一組別，千萬不要重複報名二組以上」，後續審查甄試後，預計於4月16日公布錄取名單於勞工局職訓就服中心網站。