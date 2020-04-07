空姐居家檢疫 男友送餐進屋 居民騷動

居家檢疫者解除列管前禁止擅自外出，違規會受罰，但北市信義區卻有正在居家檢疫的空姐，讓男友來訪送餐進到屋內，引起知情居民騷動；信義區里長吳建德指出，空姐前幾天已解除列管，居民當時擔心男友送餐後又拿著居家檢疫者的垃圾到處跑恐有風險，而法規也沒限制受檢疫者家中，外人不能進入，引起疑慮，盼政府能有相關規範限制來降低風險。

全台居家檢疫人數超過10萬人，有2萬6千多人正列管中，又以台北市人最多，信義區卻出現居家檢疫者讓他人進屋長時間相處的情況，一度引起居民騷動。

吳建德表示，空姐最近幾天已解除列管，居民是因為空姐男友第二次來訪，向警衛說明是幫受檢疫的女友送餐，事情才在集合住宅曝光，民眾也不安，覺得男友進空姐家2小時，接觸狀況「誰知道」，萬一空姐後來確診，先前檢疫期間接觸過空姐的男友不就帶著病毒到處跑，幫空姐丟的垃圾也是隱憂。

吳建德說，由於法規沒罰則限制不能進入居家檢疫者的屋內，加上非確診個案沒有進一步限制措施，後來透過警衛限制非住戶禁入才阻止男友進屋接觸，「送餐可以，但到門口就好」；至於垃圾後來則請環保單位協助獨居的空姐處理；雖然事情過去了，但他認為政府可以思考類似狀況，可能在看不到的地方持續發生中，應有規範來限制才對。

除空姐男友事件，吳建德說，里內還有居家檢疫返台留學生，但要上線上課程，晚上上課，早上補眠，早上打去關懷是家人代接，實際上在不在家，只能看誠信，若真的要檢查，也是能突擊檢查或要求用Line視訊通話即時觀察人是否在屋內；確認檢疫者人在不在，管理上應可更智慧。