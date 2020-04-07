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北海岸YouBike站閒置生鏽 交通局：6月底可啟用

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
石門白沙灣YouBike站閒置未用，已出現生鏽狀況。圖 / 市議員陳偉杰提供
石門白沙灣YouBike站閒置未用，已出現生鏽狀況。圖 / 市議員陳偉杰提供

受新冠肺炎疫情影響，許多民眾選擇國內旅遊，其中北海岸好山好水、四周空曠，吸引許多遊客前來踏青，但市議員陳偉杰日前接獲民眾陳情，三芝淺水灣、石門白沙灣的YouBike站「是假的」，站體早已在2月完成，卻遲遲無法通電使用，放在海濱吹風生鏽，交通局則回應，已向台電公司申請用電，後續經施工、接線等作業，最快6月底可啟用。

陳偉杰指出，新北市府推出「青春山海線」，標榜「山海結合、低碳環保」，沿途包括深澳鐵道自行車、漁港夜釣、貢寮追火車路跑等遊程，希望可打造新北海岸線品牌，其中北海岸自行車輕旅遊，除了是自己的競選政見，也是配合青春山海線觀光政策，卻因此缺了一角。

陳偉杰說，經常有民眾拍下空蕩蕩的站體詢問，大老遠從其他地方騎來「竟無法還車？」另因位於海濱旁，飽受海風吹蝕，車架已出現生鏽，更令人質疑「車架都鏽了還等不到車？」因此他要求，市府一個月內必須有車、通電，不然再等下去，又要編預算置換車架。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，配合青春山海線政策，交通局規劃於三芝淺水灣及石門白沙灣設置YouBike站，今年2月底完成設備安裝，並向台電公司申請用電，目前台電已完成設計，現製作路證中，後續經施工、接線等相關作業後方可供電，最快6月底可啟用。

黃莉雅說，若車架有鏽蝕情形，啟用前會請YouBike廠商確實做好維護，並後續維管，至於海邊的站體如有較容易鏽蝕的狀況，會結合未來將設置的電動機車租賃站，做整體綠能運輸效能盤點，考量哪些地點較適合做YouBike站，再行規劃。

石門白沙灣YouBike站早已在2月完成，卻遲遲無法通電使用，民眾直呼根本是假的。圖 / 市議員陳偉杰提供
石門白沙灣YouBike站早已在2月完成，卻遲遲無法通電使用，民眾直呼根本是假的。圖 / 市議員陳偉杰提供

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