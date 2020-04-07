侯友宜韓國瑜另類合體 新北也推校園新禮貌運動

新冠肺炎疫情蔓延，校園防疫措施為重中之重，高雄市長韓國瑜日前宣布，校園推行「新禮貌運動」，學生須保持1公尺距離，新北市長侯友宜今同樣宣布，推動「校園防疫新禮貌運動」，主打「防疫150，友愛零距離」，人人1口罩、洗手5步驟、生病0到校。

侯友宜指出，校園防疫這段時間，新北除推動三級防護：勤洗手、量體溫、戴口罩，以及五健康原則外，三個禮拜前也已要求學校老師跟同學，進校門就要戴起口罩，保護自己也保護別人。

侯友宜表示，近期中央又下令，要以社交距離做規範，所以新北市也推動校園防疫新禮貌運動，學生上體育課、洗手都要保持一公尺距離，若在教室內，因空間有限，恐難達到室內1.5米的距離，除打開窗戶通風外，座位前後可保持1.2米，左右兩邊大概也可以保持到1. 3米左右。

文聖國小校長廖文志說，學校除嚴格落實防疫政策「三級防護、健康五原則」，現在也推動「校園新禮貌運動：防疫150、友愛0距離」，宣導人人1口罩、洗手5步驟、生病0到校，透過學生擔任防疫大使宣導，融入有趣的防疫教學，讓學童從生活中學習。