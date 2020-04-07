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侯友宜韓國瑜另類合體 新北也推校園新禮貌運動
新冠肺炎疫情蔓延，校園防疫措施為重中之重，高雄市長韓國瑜日前宣布，校園推行「新禮貌運動」，學生須保持1公尺距離，新北市長侯友宜今同樣宣布，推動「校園防疫新禮貌運動」，主打「防疫150，友愛零距離」，人人1口罩、洗手5步驟、生病0到校。
侯友宜指出，校園防疫這段時間，新北除推動三級防護：勤洗手、量體溫、戴口罩，以及五健康原則外，三個禮拜前也已要求學校老師跟同學，進校門就要戴起口罩，保護自己也保護別人。
侯友宜表示，近期中央又下令，要以社交距離做規範，所以新北市也推動校園防疫新禮貌運動，學生上體育課、洗手都要保持一公尺距離，若在教室內，因空間有限，恐難達到室內1.5米的距離，除打開窗戶通風外，座位前後可保持1.2米，左右兩邊大概也可以保持到1. 3米左右。
文聖國小校長廖文志說，學校除嚴格落實防疫政策「三級防護、健康五原則」，現在也推動「校園新禮貌運動：防疫150、友愛0距離」，宣導人人1口罩、洗手5步驟、生病0到校，透過學生擔任防疫大使宣導，融入有趣的防疫教學，讓學童從生活中學習。
此外，文聖國小在防疫工作上也「軟硬兼施」，除加強各項防疫衛教宣導外，更訂製「透明隔板」供幼兒園孩童使用，並將全校的洗手台、飲水機、廁所等需要排隊的地點，貼上明顯的標誌，確保學童能維持社交距離。
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