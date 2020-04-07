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新北突破400萬人口抽淡水套房 幸運女市民近日完成交屋
新北市去年4月為慶祝人口數量突破400萬，舉辦「新北友好市400+暨戶政展」，其中，一名黃姓女市民抽中最大獎457萬淡水「海洋都心3：中央花園」17坪小套房，近日完成交屋，另外，新北市民政局長柯慶忠也表示，自新北達400萬人口後，截至3月已增加2萬3620人。
這名抽中淡水套房的黃小姐，是一名兼顧工作與家庭的低調上班族，她表示，當初為了孩子學區及教育資源，從外縣市遷入新北市設籍。對於抽中首獎感到很驚喜，但除了老公及親戚外，並沒有將消息張揚出去。
如今順利完成交屋手續，看到套房周遭環境設施健全，除了有影城及商城外，在淡海輕軌通車後，也大幅提升當地生活機能。
柯慶忠表示，新北市自達到400萬人口後，截至今年3月底已增加2萬3620人，其中林口、淡水、汐止、新莊、板橋、五股及新店等7個行政區，人口成長皆逾千人。
人口成長率部分，林口成長率達4.45％為新北之冠，淡水2.77％居次，五股、八里及汐止次之，顯示新北各項政策及建設完善，才能持續吸引民眾遷入設籍。
柯指出，新北人口持續成長，有賴於市府推出各項措施，帶動地方發展及進步，包含未婚聯誼、聯合婚禮、首創護照代辦、發展永續觀光、建設捷運三環六線、新住民一站式服務、啟用都更推動辦公室、新住民關懷計畫媒合醫療補助等，全方位照顧市民需求，打造幸福宜居城市。
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