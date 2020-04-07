網咖、夾娃娃機、唱歌坊機 新北減收3成娛樂稅

新冠肺炎疫情嚴重影響台灣娛樂產業，新北稅捐稽徵處指出，娛樂稅業者受疫情影響導致營收減少，稅捐處將主動調減2020年4到6月的30%的娛樂稅，預計會減少1400萬元的稅收，但願與業者共體時艱。

稅捐處指出，娛樂稅是娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額核實課徵，KTV等業者屬於自動報繳娛樂稅業者，網咖、夾娃娃機、唱歌坊機等業者則屬於查定課徵娛樂稅業者。

稅捐處消費稅科長葉淑儀說，一般民眾消費時就含有娛樂稅，KTV等業者每月1到10日上網自動申報上月營業狀況，就會有就會有娛樂稅繳款書再進行繳款，由於是申報制，收入減少繳交的娛樂稅就會自動變少。

不過查定娛樂稅業者，娛樂稅不會像自動報繳娛樂稅業者因實際收入減少而減輕，因此成為這次調減30%娛樂稅的對象，葉淑儀舉例，像是網咖、夾娃娃機、唱歌坊機等業者，都是減娛樂稅的對象

葉淑儀表示，查定娛樂稅業者，因為是小規模業者，並沒有完整的會計制度，營業稅就使用查定方式，依據店內的機器設備數量計算，每台設備課徵多少娛樂稅，最後再依總數來計算，將會參考上季報表，主動調減30％娛樂稅。

葉淑儀說，下月查定娛樂稅業者就會收到已經調減30%娛樂稅的稅單，業者無須提出減稅申請，等到收到繳款後，只需要依限按期繳納即可，至於7月以後將視疫情狀況調整。