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北市再添防疫旅館 房價2800元起跳還可點夜市小吃
新冠肺炎疫情持續延燒，根據北市府統計，截至6日為止，台北市居家隔離總計387人，居家檢疫者則有5724人。北市府觀傳局今宣布，防疫旅館再新增一間「禾順商旅」，北市防疫旅館數也達到10間旅館、820間房。
觀傳局表示，為了防止交叉群聚感染的風險，禾順商旅98間客房，全數作為防疫旅館使用，不接散客。每晚房價為2800至3800元，價格均含稅、含三餐。
此外，「禾順商旅」還和周邊的艋舺夜市及生活百貨商店合作，提供夜市美食小吃菜單，供檢疫旅客在房內點餐，並提供代購生活日用品的貼心服務，讓旅客不出房門也能體驗逛夜市，使檢疫生活很便利不枯燥。
且為避免現金交易，觀傳局表示，旅客在房內可透過電子支付進行付款，由專人送至房門外，避免接觸的風險。
觀傳局說，「禾順商旅」全力支持市府加入抗疫陣線，繼3月間協助市府成立「警消醫護加油棧」，今再為防疫盡一份心力，目前北市共成立10家防疫旅館、接待近500位檢疫旅客，總房間數達到約820間，後續將持續與民間旅館業者通力合作，增加防疫旅館能量。
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