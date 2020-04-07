北市再添防疫旅館 房價2800元起跳還可點夜市小吃

新冠肺炎疫情持續延燒，根據北市府統計，截至6日為止，台北市居家隔離總計387人，居家檢疫者則有5724人。北市府觀傳局今宣布，防疫旅館再新增一間「禾順商旅」，北市防疫旅館數也達到10間旅館、820間房。

觀傳局表示，為了防止交叉群聚感染的風險，禾順商旅98間客房，全數作為防疫旅館使用，不接散客。每晚房價為2800至3800元，價格均含稅、含三餐。

此外，「禾順商旅」還和周邊的艋舺夜市及生活百貨商店合作，提供夜市美食小吃菜單，供檢疫旅客在房內點餐，並提供代購生活日用品的貼心服務，讓旅客不出房門也能體驗逛夜市，使檢疫生活很便利不枯燥。

且為避免現金交易，觀傳局表示，旅客在房內可透過電子支付進行付款，由專人送至房門外，避免接觸的風險。