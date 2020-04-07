聽新聞
test
0:00 / 0:00
校園「強制」戴口罩 侯友宜：三周前已實施
新冠肺炎疫情蔓延，北部某幼兒園因傳出確診案例，停課兩周，新北市長侯友宜今被問及，會不會強制要求校園師生，一定要戴口罩，侯友宜表示，三周前，就已經要求老師跟同學戴上口罩，做好超前部署，「防疫一定從教育最基本做起，保護孩童絕對是首要責任。」
侯友宜表示，這三周，可以看到同學們都已戴起口罩，每天也會請教育局回報，若沒有口罩的，隨時為他補充，但校園戴口罩跟捷運戴口罩的方式不太一樣，校園自律性及教育性更強，要把保持距離、防疫措施做更到位。
教育局長張明文指出，新北市府3月20日時核定、23日發文給各校，校園內師生皆要配戴口罩，若無醫用口罩者，可用布口罩代替，若真有學生忘記戴，或是家庭經濟狀況不佳，會請校方預先購買備用口罩，提供給學生使用。
張明文表示，目前國中以下學生，實施狀況皆良好，幾乎都有戴上口罩，高中生則因自主性較強，較難規範，會請校方加強督導，至於會不會祭出校規處分，張明文回應，不考慮以校規處罰未戴口罩者，因校園以教育為根本，若採強制力約束，即使他離開校園也不會戴，會不厭其煩地加強家長及學生的宣導。
張明文說，防疫教育不一定做得完美，但要落實在生活中，讓學生能真正實踐，現在最重要的是，養成正確衛生習慣，以後不管面對任何疾病，就會知道要戴口罩、勤洗手，這對未來台灣社會非常有幫助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言