校園「強制」戴口罩 侯友宜：三周前已實施

新冠肺炎疫情蔓延，北部某幼兒園因傳出確診案例，停課兩周，新北市長侯友宜今被問及，會不會強制要求校園師生，一定要戴口罩，侯友宜表示，三周前，就已經要求老師跟同學戴上口罩，做好超前部署，「防疫一定從教育最基本做起，保護孩童絕對是首要責任。」

侯友宜表示，這三周，可以看到同學們都已戴起口罩，每天也會請教育局回報，若沒有口罩的，隨時為他補充，但校園戴口罩跟捷運戴口罩的方式不太一樣，校園自律性及教育性更強，要把保持距離、防疫措施做更到位。

教育局長張明文指出，新北市府3月20日時核定、23日發文給各校，校園內師生皆要配戴口罩，若無醫用口罩者，可用布口罩代替，若真有學生忘記戴，或是家庭經濟狀況不佳，會請校方預先購買備用口罩，提供給學生使用。

張明文表示，目前國中以下學生，實施狀況皆良好，幾乎都有戴上口罩，高中生則因自主性較強，較難規範，會請校方加強督導，至於會不會祭出校規處分，張明文回應，不考慮以校規處罰未戴口罩者，因校園以教育為根本，若採強制力約束，即使他離開校園也不會戴，會不厭其煩地加強家長及學生的宣導。

張明文說，防疫教育不一定做得完美，但要落實在生活中，讓學生能真正實踐，現在最重要的是，養成正確衛生習慣，以後不管面對任何疾病，就會知道要戴口罩、勤洗手，這對未來台灣社會非常有幫助。