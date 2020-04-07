無情疫病有情人 玉榮醫師林永捷捐款助防疫

北榮玉里分院雖位處偏鄉，但防疫腳步不落後，家醫科醫師林永捷有感第一線醫護人員承受極大的壓力及風險，慷慨捐款10萬元充實防疫用品及設備，讓防疫人員得到更完善的保護。

台北榮民總醫院玉里分院為花蓮縣南區唯一的公立綜合醫院，雖位處偏鄉，但醫院在設備及人才培訓各方面持續努力精進，提升醫療品質守護鄉親健康。新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，醫院不計成本擴充防疫衛材，添購防護罩、防護衣等，加強保護第一線執勤人員，也讓民眾更加信賴及安心。

北榮玉里分院家醫科主任林永捷有感第一線醫護人員承受極大的壓力及風險，想為他們做些什麼，於是捐出新台幣10萬元給醫院，充實防疫用品及相關設備。林永捷低調直接到社工室辦理捐款事宜，默默地想盡自己一分力量。

院長趙建剛得知此事後，希望能讓同仁都知道林永捷醫師對大家的愛護與付出，並藉此提醒民眾防疫人人有責，不但是為了自己也為家人。

趙建剛表示，林永捷在玉榮服務7年，除擔任家醫科主任，深入社區做居家治療外，同時是醫院糖尿病照護網主責者，每每看到病人有需要時，他都會伸出援手；這一次看到防疫人員的辛苦，拋磚引玉捐款採購相關物資，也藉此提醒大家重視新冠肺炎疫情對生活的影響，不要忘記感染控制及防治的重要性。

護理師謝秀純說，林永捷總是為善不欲人知，常常自掏腰包購買維他命等營養品送給經濟不寬裕的病友；護理師黃凱珍心目中的林永捷是風趣幽默完全沒有架子，許多病友都變成他的粉絲。

林永捷是一名公費下鄉醫師，有些醫師在服務期滿會選擇離開偏鄉醫院，能堅持留下來的不多。林永捷說，讓他持續留在偏鄉的動力，除了感謝院長肯定和支持外，更多時候是看到偏鄉急需幫忙的病患，了解到家屬、病人對於沒有大醫院醫療感到失落與糾結的心情，期許自己能盡一點力量。