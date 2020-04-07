聽新聞
test
0:00 / 0:00
母探他病車禍亡家人棄 他不想再淪街友獲新職
48歲的永和街友阿平（化名）年輕時多次入獄，又因酗酒肝硬化，其母親探病時遇車禍亡，家人無法諒解決定斷絕聯繫。阿平淪落街頭多年，去年在社工協助下，接受就業服務處協助，目前順利找到清潔工職務，也已穩定就業滿3個月。
阿平年輕時經營當鋪，過著鬥毆、交際頻繁的生活，還因為傷害罪、妨害自由等罪嫌多次入獄，也因為肝硬化須到醫院治療，阿平總是在監獄與醫院兩頭跑，某次阿平母親前往探病，卻遇到車禍喪命，家人斷絕關係，阿平也開始無家可歸。
去年阿平住進新北市街友中途之家，決定以找工作自立為目標，就服處的就服員運用補助資源幫阿平改善服裝儀容、提供就業諮詢，也加入職業訓練班學習清潔技巧、機具操作，另也到職場實習，最後順利尋職成功。
不過肝硬化也讓阿平工作時常感到疲倦，社工協助穩定就醫，讓健康狀況獲得改善，阿平也決心戒斷酒癮，新北就服處也透過持續追蹤輔導、職場訪視，盼幫阿平脫離街友生活，能夠自行租屋及回到社區生活。
阿平說，對於過去的荒唐事非常懊悔，也希望能重新站起來，甚至重新獲得家人的認同，感謝就服員、社工的陪伴與支持，以及雇主給予機會，讓他有工作的機會。
新北就服處指出，促進街友就業計畫是針對有工作意願、能力的街友，提供每年最多2000元的衣著用品補助，另還有每年最多400元的求職交通金、臨時工作津貼，協助街友重返職場延續職涯生命，並且穩定就業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言