母探他病車禍亡家人棄 他不想再淪街友獲新職

48歲的永和街友阿平（化名）年輕時多次入獄，又因酗酒肝硬化，其母親探病時遇車禍亡，家人無法諒解決定斷絕聯繫。阿平淪落街頭多年，去年在社工協助下，接受就業服務處協助，目前順利找到清潔工職務，也已穩定就業滿3個月。

阿平年輕時經營當鋪，過著鬥毆、交際頻繁的生活，還因為傷害罪、妨害自由等罪嫌多次入獄，也因為肝硬化須到醫院治療，阿平總是在監獄與醫院兩頭跑，某次阿平母親前往探病，卻遇到車禍喪命，家人斷絕關係，阿平也開始無家可歸。

去年阿平住進新北市街友中途之家，決定以找工作自立為目標，就服處的就服員運用補助資源幫阿平改善服裝儀容、提供就業諮詢，也加入職業訓練班學習清潔技巧、機具操作，另也到職場實習，最後順利尋職成功。

不過肝硬化也讓阿平工作時常感到疲倦，社工協助穩定就醫，讓健康狀況獲得改善，阿平也決心戒斷酒癮，新北就服處也透過持續追蹤輔導、職場訪視，盼幫阿平脫離街友生活，能夠自行租屋及回到社區生活。

阿平說，對於過去的荒唐事非常懊悔，也希望能重新站起來，甚至重新獲得家人的認同，感謝就服員、社工的陪伴與支持，以及雇主給予機會，讓他有工作的機會。

新北就服處指出，促進街友就業計畫是針對有工作意願、能力的街友，提供每年最多2000元的衣著用品補助，另還有每年最多400元的求職交通金、臨時工作津貼，協助街友重返職場延續職涯生命，並且穩定就業。