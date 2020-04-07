加強社交距離宣導 泰山市場入口管制17個剩5個

清明連假人潮出動，中央流行疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報，新北市長侯友宜今早召開新冠肺炎防疫會議時表示「新冠肺炎是社交肺炎」，社交距離宣導是下一步的重點。新北市市場處表示，目前針對新北全部41座公有市場、15座夜市進行防疫宣導。

市場處表示，宣導包含社交距離、營業期間戴口罩及勤洗手等，針對排隊攤商，請攤家口頭宣導拉開排隊距離、或是領號碼牌分散排隊人潮。

部分夜市自主提供防疫措施，如樂華夜市懸掛紅布條勸導保持安全距離，及免費贈送消毒酒精給攤商、興仁及安和夜市則是加強消毒，每周進行2次大規模全場消毒。

另外，泰山市場今天開始試運行出入口管制，從17個出入口，減少到5個，進場需量體溫、消毒；夜市部分將於興仁夜市試辦，預計明天與業者溝通，最快周五實施。

侯友宜表示，推動社交距離是很不好做的，大家都做到位很困難，不過疫情目前還沒確實舒緩，要繼續做。他表示，未來連續假期社交距離也會當成重點工作。