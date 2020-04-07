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台南防疫期間動用第二預備金 助提升旅宿硬體設備

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊旅宿業，台南市政府動用400萬第二預備金，將協助旅宿業在疫情期間提升硬體服務品質，另外，市府也向中央爭取300萬元補助，希望讓旅宿產業在此波疫情的損失降到最低。圖／台南市觀光旅遊局提供
新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊旅宿業，台南市政府動用400萬第二預備金，將協助旅宿業在疫情期間提升硬體服務品質，另外，市府也向中央爭取300萬元補助，希望讓旅宿產業在此波疫情的損失降到最低。圖／台南市觀光旅遊局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊旅宿業，台南市政府動用400萬第二預備金，將協助旅宿業在疫情期間提升硬體服務品質，另外，市府也向中央爭取300萬元補助，希望讓旅宿產業在此波疫情的損失降到最低。

台南市觀光旅遊局指出，因應疫情，市府協助台南市民宿協會及旅館商業同業公會向中央申請轉型培訓計畫，已核定補助完成600萬元，另外，會繼續協助台南市直轄市旅館商業同業公會與台南市溫泉協會再向交通部觀光局申請計畫。有參與的人員約可補助1萬8千多元。

觀旅局表示，為協助旅宿業者利用疫情期間整備硬體設施，提升服務品質，市府已批准400萬元第二預備金，若業者須更換壁紙或其他固定設施等可申請補助。同時，市府也向中央爭取300萬元經費來補助檢疫旅館的紫外線燈等清潔消毒設備以及可能造成的營業損失。

此外，台南市政府也向中央申請補助旅宿業數位育才暨智慧觀光服務發展計畫1000萬元，建置遠距數位學習系統，並發展提供旅客旅遊前、中、後更便利的即時訊息，盼創造更有效率的數位旅遊環境。

疫情 新冠肺炎 紫外線

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