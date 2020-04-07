憂市場用餐成防疫破口 南門市場率先訂做餐桌隔板

新冠肺炎疫情嚴峻，中央政府擬不只攤商，連民眾逛市場、夜市也要戴口罩，但市場美食區因民眾用餐必須拿下口罩，若缺乏社交距離等防護，將成傳染風險地帶；北市南門市場自治會擔心二樓美食區因此變防疫破口，最近訂製餐桌隔板，預計本月10日可完工。

南門市場自治會長王銓國表示，搬遷到中繼市場後，2樓美食區空間已比在舊市場大樓要小，中央公布社交距離後，也要求無法保持距離就戴口罩，內部一度討論是否採梅花座增加座位間距離，但想到假日人潮較多，若造成座位不足就不妥，最近才決定在餐桌加裝隔板，但4月初逢清明連假廠商休息，因此改在本周末前會施工完畢。

除了南門市場，市府大樓地下2樓美食街，上個月下旬其實也在各用餐區餐桌，包含便利店在內，都增設壓克力隔板；公共事務管理中心主任趙光中表示，這是考量用餐空間有限，為了降低民眾或市府員工用餐期間拿下口罩的感染風險才設置，地下1樓主要則採取加大各桌間距的方式加強防疫，類似梅花座概念。

市場處則表示，現在美食區在餐桌阻絕方面還沒有強制的防疫規範，目前僅南門市場準備加裝餐桌隔板，加裝隔板、桌位間距等防疫措施，月中會再向各市場自治會溝通，由各自治會設法因地制宜精進，畢竟有妥善防護的用餐環境，民眾才敢來。