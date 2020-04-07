血液庫存拉警報！萬芳高中師生挽袖捐「熱血」

捐血中心血量庫存告急，台北市立萬芳高中師生日前發起校內捐血活動，全校103人參與，共有74人完成捐血行動，募得81袋熱血。

萬芳高中學務處主任楊謦鮫表示，每年學校都會辦理捐血活動，讓年滿17歲的學生都有機會捐出熱血。今年由學務處與高一導師吳慧貞共同發起，指導同學與台北捐血中心連繫，並完成師生捐血意願調查。

楊謦鮫說，有捐血意願的學生，需事前報名，並附上家長同意書，再交由學務處統計人數。今年報名學生約110位，當天現場也有許多未報名學生，但受限16歲以上未滿17歲者需家長陪同，因此現場近10位高一學生被打回票，實屬遺憾。

以往學校也會在校外社區宣傳捐血活動，許多熱心家長更主動來電詢問，今年受疫情影響，只接受校內師生熱血捐輸。

楊謦鮫表示，去年與捐血中心約好4月1日辦相關活動，不料疫情發生，許多學校接連取消捐血活動，校方認為做好防疫措施，遵守中央政策，無需過度擔憂。

此外，校方表示，為呼應萬芳學生的熱情，台北捐血中心特地派出LINE FRIENDS 主題限定捐血車，讓同學們最熟悉的熊大、兔兔一起「捐血愛台灣」。