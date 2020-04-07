申請輔具、理監事會議 新北改視訊為主

新冠肺炎疫情持續蔓延，新北社會局指出，現階段人民團體停辦會員大會外，也呼籲理監事開會改採視訊影像會議，另外長輩申請輔具，也將使用通訊軟體等視訊方式進行評估，降低群聚感染的風險。

新北社會局長張錦麗說，人民團體集會活動通常在室內舉辦，人潮多且有共餐，因此針對每年必須依法召開人民團體會員大會，已在3月11日正式發布，呼籲各團體延後召開，若理監事任期即將屆滿，可先申請延長3個月。

張錦麗說，中央流行疫情指揮中心已宣布室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，萬不得已要召開會員大會，應遵守不接觸、不密閉、不共食原則，以餐盒代替合菜，並做好量體溫、戴口罩、勤洗手。

張錦麗表示，若人民團體要維持會務運作的理監事會議，應採「視訊影像會議」方式替代，相關討論與決議的事項，需在事後提報會員大會追認。

另外身心障礙者、長照者欲向新北輔具中心申取輔具，將能線上遠距評估，輔具中心主任楊忠一說，民眾可透過電話聯繫，確認是否符合遠距評估資格，接著預約評估時間並填寫自評表 ，評估員就可透過視訊進行評估。