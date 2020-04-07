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盧秀燕要求強力執行 4年公托增9倍 113學年校校有附幼

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）要求市府社會局與教育局強力執行公幼公托倍增計畫。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕（左）要求市府社會局與教育局強力執行公幼公托倍增計畫。圖／聯合報系資料照片

台中市公托數2018年前僅開辦5所，在六都掉車尾。台中市長盧秀燕上任後，把0到6歲公立幼托倍增計畫視為最重要的政見之一，社會局今天專案報告指出，計畫在盧市長第一任任期內可增加到50所。教育局則承諾公幼在4年內新設180班，113學年度校校有附幼達標，至少5000名幼童家庭受惠。

社會局統計，目前0到2歲嬰幼兒在家照顧的達八成以上，上萬名家長、祖父母得離開就業市場，這批人口群原本可以在職場很活躍的，可惜減低生產力。

社會局計畫在市長盧秀燕第一任（2019到2022年）內，新增45處公托，其中包括新建可收托上百名幼嬰兒的大公托，也有在學校找一兩間教室設小公托。局長彭懷真表示，為均衡區域，在全市山、海、屯及市區四大區域，每區設置12到13所公托，大小不拘。

新設45處公幼，每處平均700萬元開辦費，市府逐年編列共2.8億元；加上日後4年維護運作費約2.8億元，收托名額約600名。

台中市教育局長楊振昇說，公幼在4年內將新設180班，計畫在113學年度可達到國小校校有附設幼兒園。

市長盧秀燕指出，公托與公幼倍增是她的最重要政見之一，必須實際可以幫忙年輕人，讓年輕人「願生樂養。」

盧秀燕表示，以往市府團隊8年只設5處公托，在六都敬陪末座，最主要是沒有專責單位找場地，遇到場地碰壁就放棄。這兩年，包括教育局盤點各校、 運動局盤點場館，還有文化局等，各自積極找地，可能只需要一兩間教室就可設公托，有效解決場地問題。

另經費的部分，除了中央補助開辦費，家長送幼童到公托公幼，也省下幼托津貼，可以轉投資在新設公托公幼。

盧市長強調，公托公幼倍增必須強力執行，持續盤點可用的場地。盧秀燕說，部分學校可能有「多一事不如少一事」的心態，市府會以獎勵鼓勵學校投入。

公幼 盧秀燕 教育局

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